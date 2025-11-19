El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/NATHAN HOWARD
El presidente de Estados Unidos, , se comprometió este miércoles a intentar resolver la guerra civil en Sudán después de que así se lo pidiera el príncipe heredero saudí, , durante una reunión el martes en la Casa Blanca.

“Su majestad quiere que yo haga algo muy importante relacionado con Sudán. No estaba en mis planes involucrarme en eso. Pensé que era algo descabellado y fuera de control”, dijo Trump durante un foro con inversores saudíes en Washington al que acudió junto a Bin Salmán.

“Pero veo lo importante que es eso para usted y para muchos de sus amigos aquí presentes. ”, agregó el mandatario, quien asegura haber resuelto ocho guerras y suele reivindicar para sí mismo el Premio Nobel de la Paz.

La estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, más de 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.

El conflicto estalló por la rebelión del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el Ejército sudanés, y tanto la ONU como Estados Unidos han acusado a ambas partes de cometer crímenes de guerra.

Este conflicto fue uno de los , pues Arabia Saudí ve la guerra como una amenaza a la estabilidad de la región y presiona para lograr un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

Trump confirmó durante el foro que le dio detalles sobre la situación: “Nos explicó toda la cultura y toda la historia, y fue muy interesante escucharlo, realmente asombroso, y, ya saben, ya hemos empezado a trabajar en ello”, declaró.

La y de toda la región de Darfur fue un duro golpe para el Ejército sudanés, que en las últimas semanas se ha focalizado en defender la vecina región de Kordofán para consolidar territorio antes de firmar un eventual acuerdo de alto el fuego.

