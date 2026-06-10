Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
El presidente de Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
Por Agencia EFE

El presidente Donald Trump prometió este miércoles que Colombia contará “con el apoyo y la fuerza total” de Estados Unidos si el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.