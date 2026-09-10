La noche del miércoles, Trump fue el principal orador en la Convención del Partido Republicano que se celebra en el centro American Airlines en Dallas, Texas, y que es impulsada por él.

Según una encuesta publicada el fin de semana por Focaldata/Financial Times, el respaldo a la gestión de Trump está en solo 33%.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda a los asistentes a su llegada para hablar durante la Convención Nacional Republicana de las Elecciones de Medio Término en el American Airlines Center de Dallas, Texas. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP). / RONALDO SCHEMIDT

Además, el 46% de los votantes republicanos considera que la implicación directa de Trump y su baja popularidad dificultan que los candidatos de ese partido ganen el control del Congreso en los comicios de noviembre.

La firma de datos electorales Decision Desk HQ, citada por AFP, pronostica que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes por 230-205 escaños y que también el Senado terminará 51-49 a su favor en noviembre.

Los 5.000 dólares para cada estadounidense adulto

Donald Trump señala a la multitud tras su discurso durante la Convención Nacional Republicana de las Elecciones de Mitad de Mandato en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Blake Fagan / AFP). / BLAKE FAGAN

En ese contexto, Trump ha decidido asumir personalmente el desafío electoral. Durante su discurso, lanzó una insólita promesa: pagar US$5.000 a cada estadounidense adulto si los republicanos mantienen el control de las dos cámaras del Congreso.

“Esta es mi promesa. Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambos... emitiré un dividendo de US$5.000 para cada ciudadano adulto de Estados Unidos”, anunció.

El mandatario no precisó de dónde saldrían los recursos para cumplir la oferta. Solo dijo que Estados Unidos “está ganando mucho dinero debido a nuestro tremendo éxito económico”.

La agencia Reuters calculó que, tomando como referencia unos 270 millones de adultos estadounidenses, el desembolso rondaría los US$1,35 billones.

Mientras que la agencia AP sostuvo que el Congreso tendría que aprobar el pago. Además, recordó que Estados Unidos ya arrastra un déficit anual cercano a US$1,8 billones y una deuda nacional que acaba de superar los US$40 billones.

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian dice a El Comercio que esta promesa revela la preocupación de Trump ante el panorama electoral.

“Expresa desesperación porque las encuestas no le son favorables. Está previendo que finalmente se le viene una derrota”, sostiene Belaunde.

“Intenta lo que sea para tratar de revertir lo que se avecina: una derrota grave para ellos y la pérdida de por lo menos una de las cámaras”, agrega.

Belaunde cuestiona también la viabilidad de la propuesta. Su duda apunta a cómo se financiaría una medida de semejante magnitud y dice que la propuesta es “muy poco realista” y difícil de ejecutar. Entonces, estima que tendría un impacto electoral limitado.

“Parece una especie de promesa que es falsa, que nunca va a poder cumplir”, enfatiza.

Para el periodista y analista internacional Carlos Novoa, esta promesa de Trump revela la preocupación y ansiedad del presidente ante la posibilidad de que los republicanos pierdan la mayoría en el Congreso.

Explica que el anuncio también refleja la manera en la que Trump ejerce el poder y busca reaccionar cuando percibe que las cosas pueden escapársele de las manos.

“Es la impronta del todopoderoso que asume, que impone, y al ver que las cosas se le van de las manos pone plata, pone dinero”, afirma.

Considera que el anuncio debe entenderse también como una medida de alto impacto destinada a captar la atención del electorado y movilizar a su base antes de los comicios.

“Lo que importa acá es que esto sea un golpe de efecto, como siempre Trump lo ha manejado”, refiere.

"Voten como si yo estuviera en la papeleta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el primer día de la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas. (EFE/EPA/Al Drago). / Al Drago / POOL

En Dallas Trump también pidió explícitamente a los republicanos que afronten las elecciones como si él estuviera en la papeleta.

“Les pido que imaginen que estoy en la papeleta. Estoy en la papeleta. Estoy en la papeleta. Solo una vez más”, dijo.

El argumento de Trump es que cuando él figura como candidato, sus seguidores acuden a votar en mayor número.

Para Belaunde, la intención de Trump sería convertir las elecciones legislativas en una suerte de referéndum sobre su gobierno. Sin embargo, considera que esa estrategia resulta contradictoria debido a la actual baja popularidad del presidente.

“Su impopularidad es lo que está arrastrando al Partido Republicano a la derrota”, manifiesta.

Belaunde cree que Trump debería hacer lo contrario y permitir que los candidatos republicanos se distancien de una figura que, según su análisis, puede convertirse en un lastre electoral.

“No tiene ningún sentido convertir la elección en un plebiscito sobre su gestión. Ahí te das cuenta de que Trump es una persona que no está en la realidad, que está totalmente en su propio mundo”, afirma.

Novoa también cree que “tácitamente Trump busca un referéndum sobre su presidencia”.

Remarca que si bien las elecciones de medio término suelen funcionar como una evaluación del mandatario de turno, considera que en este caso el componente es aún más fuerte debido al estilo de gobierno de Trump y a los cambios impulsados desde su regreso a la Casa Blanca en enero del 2025.

Novoa advierte que varios de los principales problemas que enfrenta Trump pueden terminar pesando electoralmente. Entre ellos menciona la guerra con Irán, el incremento del precio de los combustibles, la escasez y los aranceles.

El analista identifica una contradicción que puede ser explotada por los demócratas: mientras Trump insiste en que la economía estadounidense está creciendo con fuerza, los ciudadanos enfrentan un incremento en el costo de los combustibles.

Trump y el fin de la guerra en Irán

Aviones de guerra electrónica del modelo E/A-18G pertenecientes a la Marina de Estados Unidos realizan patrullas en los cielos del Oriente Medio, en el contexto de la guerra con Irán. (Centcom / X).

Antes de su participación en Dallas, Trump dijo que la guerra en Irán terminará inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más”, declaró a la prensa.

Trump sostuvo también que Irán está “desesperado por intentar influir en las elecciones, para que podamos tener allí un grupo de personas agradable y débil, y dejarlos en paz y permitirles tener su arma nuclear”.

Belaunde cuestiona la lógica de esa afirmación y considera que no existe una explicación concreta que permita anticipar el fin de la guerra en esa fecha.

¿Qué pasaría si los demócratas ganan el Congreso?

El Capitolio federal de Estados Unidos, en Washington, el 25 de agosto de 2026. (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Belaunde indica que el escenario que más preocupa a los republicanos es que los demócratas recuperen al menos la Cámara de Representantes. Pero si además consiguieran hacerse con el Senado, el enfrentamiento entre Trump y el Congreso podría intensificarse considerablemente.

“Si pasa, va a ser una gestión de dos años con mucho conflicto”, anticipa el analista.

La pérdida de una de las cámaras limitaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa, refiere Belaunde.

Según el analista, el veto presidencial sería una de las principales herramientas que le quedarían a Trump para bloquear iniciativas aprobadas por un Congreso controlado por los demócratas.

La eventual derrota electoral también podría modificar la relación de fuerzas dentro del propio Partido Republicano. Belaunde plantea que algunos congresistas podrían comenzar a distanciarse de Trump si concluyen que su liderazgo se ha convertido en un obstáculo para sus propias aspiraciones políticas.

Explica que hasta ahora muchos republicanos han permanecido alineados con el presidente debido a su capacidad para influir en las primarias y en el financiamiento de las campañas.

A diferencia de la primera etapa de su gobierno, cuando Trump pudo proyectar una imagen de presidente con gran capacidad para avanzar mediante órdenes ejecutivas, un Congreso adverso podría frenar varias de sus iniciativas, adelanta.

Para Novoa, una eventual mayoría demócrata en el Congreso limitaría la capacidad de acción del mandatario y establecería mayores controles sobre sus decisiones, tanto en política interna como exterior.