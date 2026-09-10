icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. (Kenta Uemura / The Yomiuri Shimbun via AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. (Kenta Uemura / The Yomiuri Shimbun via AFP).
/ KENTA UEMURA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

A menos de dos meses de las elecciones de medio término, el presidente Donald Trump ha puesto en marcha una ofensiva política para mantener el control republicano del Congreso de Estados Unidos. Su promesa de entregar un “dividendo” de US$5.000 a cada estadounidense adulto si su partido conserva ambas cámaras se suma al pedido de votar como si él mismo estuviera en la papeleta. Estos últimos movimientos revelan el intento del magnate de convertir las elecciones del 3 de noviembre en un plebiscito sobre su gestión y evitar una derrota que pueda poner cuesta arriba la segunda mitad de su mandato.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.