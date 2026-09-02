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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One el 2 de agosto de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One el 2 de agosto de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, en momentos en que ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Oriente Medio.

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