icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña de mitad de mandato en el Mitchell Center de la Universidad del Sur de Alabama, en Mobile, Alabama, el 2 de octubre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña de mitad de mandato en el Mitchell Center de la Universidad del Sur de Alabama, en Mobile, Alabama, el 2 de octubre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó este sábado al senador republicano de Arkansas Tom Cotton para que apoye la ley que quiere mantener permanentemente el horario de verano y pidió a sus electores en el estado de Arkansas que lo llamaran directamente a su teléfono celular, cuyo número hizo público.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.