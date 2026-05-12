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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a China, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a China, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el martes en su plataforma Truth Social un gráfico del mapa de Venezuela con fondo de una bandera estadounidense y la leyenda “51º State”.

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