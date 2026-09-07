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Resumen

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Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social Truth Social del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/ @realDonaldTrump).
Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social Truth Social del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/ @realDonaldTrump).
/ @realDonaldTrump
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

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