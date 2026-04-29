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Imagen compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañada del mensaje "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!, Se acabó ir de chico bueno". (EFE/ @realdonaldtrump).
Imagen compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañada del mensaje "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!, Se acabó ir de chico bueno". (EFE/ @realdonaldtrump).
/ @realDonaldTrump
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”, y urgió al país persa a “espabilar pronto”, mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

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