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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo. (EFE/ Donald Trump Via Truth Social).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo. (EFE/ Donald Trump Via Truth Social).
/ Donald Trump via Truth Social
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

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