El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que exigirá a los inmigrantes indocumentados que viven en el país que se inscriban en un registro, proporcionen sus huellas dactilares y den su dirección, bajo el riesgo de sufrir duras sanciones si no lo hacen. La medida, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca “obligar a los extranjeros ilegales a autodeportarse”. ¿En qué consiste?

Mediante un comunicado firmado por Kristi Noem, titular del DHS, el Gobierno advirtió que aquellos que no se registren podrían ser objeto de multas o enjuiciamiento.

Noem citó una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952 como justificación para el proceso de registro. La aplicación de esta norma se abandonó a partir de la década de 1960. Había servido para detener y expulsar a extranjeros.

“La [INA] creó múltiples herramientas para rastrear a los extranjeros ilegales y obligarlos a abandonar el país voluntariamente”, manifestó el DHS. “Estas herramientas incluyen sanciones penales para ciertos extranjeros”, agregó.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla en su oficina el 28 de enero de 2025. (Foto de Manuel Balce Ceneta / AFP). / MANUEL BALCE CENETA

“El hecho de que un extranjero no abandone los Estados Unidos es un delito que podría resultar en una multa económica significativa... El hecho de que un extranjero no se registre es un delito que podría resultar en una multa, prisión o ambas. Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, pero ya no lo es”, advirtió el DHS.

El diario La Opinión recordó hechos históricos relacionados con requisitos de registro basados en la raza y la nacionalidad en Estados Unidos, como el registro de japoneses en oficinas de correos y su internamiento posterior en campos durante la Segunda Guerra Mundial.

El DHS indicó que la deportación voluntaria o “autodeportación” es más segura para los inmigrantes.

En su sitio web, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dijo que pronto creará un formulario y un proceso para el registro.

Desde el 25 de febrero de 2025, los inmigrantes obligados a registrarse deben crear una cuenta en el USCIS como preparación para el proceso de registro.

¿Quiénes deben registrarse?

Un grupo de migrantes espera en fila después de llegar desde Texas, afuera de la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York para recibir asistencia humanitaria el 10 de agosto de 2022. (Foto de Yuki IWAMURA / AFP). / YUKI IWAMURA

Se calcula que más de 11 millones de indocumentados viven en Estados Unidos. Según la administración Trump, están obligados a inscribirse en el USCIS las siguientes personas:

Todos los extranjeros de 14 años o más que no fueron registrados y no se les tomaron las huellas digitales al solicitar una visa para ingresar a los Estados Unidos y que permanecen en Estados Unidos por 30 días o más. Deberán solicitarlo antes del vencimiento de esos 30 días.

Los padres y tutores legales de extranjeros menores de 14 años que no hayan sido registrados y permanezcan en Estados Unidos durante 30 días o más, antes del vencimiento de esos 30 días.

Cualquier extranjero, registrado previamente o no, que cumpla 14 años en Estados Unidos, dentro de los 30 días siguientes a su aniversario número 14 en el país.

Quienes no se registren podrían recibir multas de hasta 5.000 dólares y ser enviados a prisión por hasta seis meses, reportó el diario The Wall Street Journal.

Los residentes permanentes legales o las personas que ingresaron con una autorización de permanencia temporal en EE.UU., entre otras categorías, no necesitan registrarse.

Los inmigrantes recibirán un documento

Un agente guiando al migrante venezolano Luis Alberto Castillo hacia un avión militar par ser transportado a la base naval de Guantánamo en Cuba, el 4 de febrero de 2025. (Foto de DHS / EFE)

Luego del registro y toma de huellas dactilares del inmigrante indocumentado, el DHS emitirá un documento que los extranjeros mayores de 18 años deberán llevar en todo momento, según el sitio web de la USCIS.

El Gobierno aclaró que el registro en el sistema no es un estado migratorio y la documentación de registro no establece autorización de empleo ni ningún otro derecho o beneficio.

“El presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

“Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, añadió en un comunicado publicado por el diario “The New York Times”.

Por su parte, el National Immigration Law Center, un grupo de defensa de la inmigración, dijo en su sitio web antes del anuncio del martes que “la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 es la única vez que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una campaña integral para requerir que todos los no ciudadanos se registren”.

La organización sostuvo que bajo ese proceso, las personas tenían que ir a su oficina de correos local para registrarse, y el objetivo era identificar “amenazas potenciales a la seguridad nacional caracterizadas ampliamente como comunistas o subversivas”.

El grupo advirtió que el registro tenía como fin ayudar a encontrar posibles objetivos para la deportación.

“Cualquier intento de la administración Trump de crear un proceso de registro para no ciudadanos que anteriormente no pudieron registrarse sería utilizado para identificar y señalar a personas para detención y deportación”, dijo la organización.