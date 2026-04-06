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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar el tema de la delincuencia en Washington, D.C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar el tema de la delincuencia en Washington, D.C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que le gustaría “quedarse con el petróleo” de Irán, pero que los estadounidenses prefieren que la guerra termine.

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