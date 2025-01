El especialista en temas de Defensa e Inteligencia Andrés Gómez de la Torre, le dijo a El Comercio que en general, hay cuatro denominadores comunes en las designaciones de Trump entre sus futuros secretarios, subsecretarios, embajadores en países que interesan a Estados Unidos y representantes especiales: en primer lugar, sostuvo, una buena cantidad son abogados; en segundo lugar, para la política exterior hay personas de origen cubano y vinculadas a familias cubanas en el exilio y con una clara aversión al comunismo; en tercer lugar están los vinculados al establishment de la seguridad nacional, como el ex boina verde designado para ser embajador en México; y en cuarto lugar, los conservadores apegados a la religión que profesan distintos credos.

“Sin duda, las prioridades en América Latina serán el tema de la migración, las políticas consulares referidas a los visados, la presencia de China como actor importante y como socio comercial de primer nivel en países como el Perú y Brasil. El caso de los migrantes venezolanos y la crisis política en es país también es fundamental; el tema de las drogas en México debido al fentanilo, que está también enganchado con el crimen organizado. Acá hay una propuesta para declarar terroristas a los cárteles. Y el Canal de Panamá”, manifestó Gómez de la Torre.

“Un dato que es importante. Si bien históricamente Brasil fue el interlocutor válido de Estados Unidos y una suerte de pivot regional, este sería desplazado por Argentina y por la política exterior de Javier Milei, tan cercana a Trump y que ha establecido sus claras prioridades. El presidente argentino tiene una buena relación con el nuevo secretario de Estado Marco Rubio, a quien conoce, de tal manera que Buenos Aires va a cumplir un rol bisagra en el ámbito de las relaciones hemisféricas”, agregó.

El analista indicó que en este segundo gobierno Trump va a tener más libertad de acción, pues los republicanos dominarán completamente el Congreso de Estados Unidos. “No tiene que pensar en la reelección y probablemente esa libertad de acción le va a permitir actuar mucho más agresivamente en temas de política exterior y de seguridad internacional”.

Estas son las figuras clave designadas por Trump:

Marco Rubio, secretario de Estado

El senador estadounidense Marco Rubio testifica ante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre su nominación para Secretario de Estado, el 15 de enero de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Marco Rubio nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida. Es hijo de inmigrantes cubanos. Sus padres llegaron a Estados Unidos a finales de la década de 1950, escapando de la Revolución Cubana.

Según su biografía oficial, su padre trabajaba principalmente como mesero de banquetes y su madre se ocupaba del cuidado de la familia en el hogar y laboraba como camarera de hotel. También trabajó brevemente en una fábrica.

Marco Rubio estudió derecho en la Universidad de Miami. Luego se desempeñó como comisionado de la ciudad de West Miami y como presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

Llegó al Senado de Estados Unidos en el 2010 y hasta antes de la nominación de Trump estaba en su tercer mandato.

“Tengo cero dudas de que Cuba cumple con todos los requisitos para ser considerado un Estado patrocinador del terrorismo”, afirmó el pasado miércoles en su audiencia para ser confirmado por el Senado.

También dijo que Estados Unidos debe reconsiderar las licencias petroleras entregadas a empresas como Chevron para operar en Venezuela.

Criticó a la Administración de Joe Biden porque “se dejó engañar” y negoció con Nicolás Maduro la celebración de unas unas elecciones presidenciales que al final “fueron completamente fraudulentas”.

Con respecto a México, Rubio aseguró que declarar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas podría ser una herramienta “imperfecta” pero “adecuada” para combatirlos.

Pete Hegseth, secretario de Defensa

Pete Hegseth (centro), candidato del presidente electo Donald Trump a Secretario de Defensa, llega a su audiencia de confirmación ante el Comité de Servicios Armados del Senado. (Foto de SAÚL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Nacido en Minnesota el 6 de junio de 1980, Pete Hegseth es graduado en Artes en la Universidad de Princeton, donde fue editor de The Princeton Tory, una revista conservadora para la que escribió sobre cómo vio derribada la estatua de Saddam Hussein en Bagdad en el 2003. También tiene una maestría en Políticas Públicas por la Harvard Kennedy School.

Colaboró con la cadena Fox News desde el 2014, al ser copresentador del popular espacio “Fox & Friends Weekend”, donde Trump ha sido un invitado habitual.

Hegseth es autor del best-seller “Times The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”, que se publicó en junio pasado y que se centra en la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la falta de apoyo que enfrentan al regresar a la vida civil.

Cuando lo nominó, Trump alabó el libro al señalar que estuvo durante nueves semanas en la lista de los más vendidos elaborada por el diario The New York Times.

En junio, en un mitin en Las Vegas, Trump animó a sus seguidores a comprar el libro de Hegseth tras prometer que si ganaba: “Las cosas woke desaparecerán en un plazo de 24 horas. Se los puedo asegurar”.

De todas formas, su nominación ha generado sorpresa y críticas debido a que supondría colocar al frente del Pentágono a un expresentador de Fox News y miembro de la Guardia Nacional del Ejército sin una larga trayectoria.

El martes, durante su presentación ante el Senado, le recordaron una acusación de abuso sexual del 2017 que él niega; y su etapa al frente de una organización de apoyo a veteranos en la que se le acusó en un informe de trato inapropiado hacia las mujeres, consumo de alcohol en el trabajo y mala gestión financiera.

“No soy una persona perfecta, pero la redención es real y Dios me forjó de maneras para las que sé que estoy preparado”, dijo Hegseth ante el comité del Senado que analiza su nominación.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, testifica durante una audiencia del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado sobre su nominación para ser Secretaria de Seguridad Nacional. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Nació el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur, estado del que es gobernadora.

Desde su puesto de secretaria de Seguridad Nacional, tendrá la misión de implementar medidas relacionadas con la inmigración y la frontera, además de las deportaciones masivas anunciadas por Trump en campaña.

Durante una audiencia de confirmación en el Senado la semana pasada, Noem dijo que su gestión hará un cambio completo de las políticas que llevó adelante su antecesor Alejandro Mayorkas. Dijo que estaba determinada a llevar a cabo los planes de Trump para cortar la inmigración indocumentada y deportar a millones de migrantes.

Además, se comprometió a poner fin al uso de CBP One, una aplicación móvil que el gobierno de Biden utilizó para procesar las entradas de solicitantes de asilo en el país.

También prometió reducir el uso de la libertad condicional humanitaria, limitar el uso de alivio migratorio temporal para migrantes de países en conflicto, y reinstaurar una política de la era Trump que requería que los solicitantes de asilo esperaran en México para las audiencias en la corte migratoria de Estados Unidos.

Tom Homan, zar de la frontera

El exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tom Homan, habla durante el tercer día de la Convención Nacional Republicana de 2024 en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin, el 17 de julio de 2024. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Thomas Douglas Homan nació el 28 de noviembre de 1961 en West Carthage, Nueva York. Ha sido policía.

Defensor de la política de mano dura contra los inmigrantes, fue elegido por Trump para que sea su “zar de la frontera” y se encargue de dirigir su estricta política migratoria.

Durante el primer gobierno de Trump (2017-2021), Homan fue director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entre el 2017 y 2018. El Senado nunca lo confirmó en el cargo. En ese momento, era una de las figuras más visibles de la política migratoria del republicano, que tenía como objetivo principal terminar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, algo que quedó inconcluso.

Cuando estuvo en el ICE, Homan apoyó e impulsó la polémica política de Trump de separación de familias migrantes para disuadir los cruces fronterizos ilegales.

En la Conferencia Nacional del Conservadurismo celebrada en Washington el año pasado, Homan dijo que, aunque cree que el gobierno debe dar prioridad a las amenazas a la seguridad nacional, “nadie está descartado. Si estás aquí ilegalmente, más vale que estés alerta”.

“Tienen mi palabra. Si Trump vuelve en enero, le pisaré los talones y llevaré a cabo la mayor operación de deportación jamás vista en este país”, afirmó entonces.

Una vez nominado por Trump, Homan declaró al Washington Post que la nueva administración arrestará a las personas que considere “amenazas a la seguridad pública” desde el “primer día en todo el país”.

También reconoció que necesita una ingente cantidad de fondos del Congreso para costear los gastos de personal y de detención y expulsión de migrantes.

Stephen Miller, subdirector de política

El asesor político Stephen Miller habla durante la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) el 23 de febrero de 2024. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Nació el 23 de agosto de 1985 en Santa Mónica, California. Durante el primer gobierno de Trump Stephen Miller fue su principal estratega en temas de inmigración.

Como asesor de Trump, en el 2018 impulsó la política de separar a miles de familias migrantes como estrategia de disuasión.

Miller también promovió la prohibición de ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes y la anulación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que brindaba protección contra la deportación a quienes llegaron a Estados Unidos indocumentados cuando aún eran menores de edad.

Durante la crisis sanitaria causada por el covis-19, Miller impulsó la suspensión de la emisión de nuevas tarjetas de residencia.

Desde que Trump dejó el poder, Miller fue presidente de America First Legal, una organización de exasesores del magnate concebida como una versión conservadora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Su objetivo era desafiar a la administración de Biden, a medios de comunicación, a universidades y otros en temas como la libertad de expresión, religión y seguridad nacional.

Miller tuvo una presencia frecuente durante la campaña de Trump en el 2024. Numerosas veces se le vio viajando a bordo de su avión del candidato y a menudo dio discursos antes que él en sus mítines.

Chris Wright, Secretario de Energía

El ingeniero y empresario estadounidense Chris Wright testifica ante una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos sobre su nominación para ser Secretario de Energía. (Foto de Ting Shen / AFP). / TING SHEN

Chris Wright nació el 15 de enero de 1965 en Colorado. Es un ingeniero y empresario director ejecutivo de Liberty Energy, la segunda empresa de fracturación hidráulica más grande de América del Norte.

También es uno de los mayores donantes del Partido Republicano. Ha dudado de la existencia de la crisis climática y defiende los combustibles fósiles.

Se describe a sí mismo como “un nerd tecnológico convertido en emprendedor” y promueve la idea de que una mayor producción de combustibles fósiles puede sacar a la gente de la pobreza en todo el mundo.

Obtuvo una licenciatura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y realizó estudios de posgrado en ingeniería eléctrica en la Universidad de California, Berkeley y el MIT. En 1992, fundó Pinnacle Technologies, que ayudó a lanzar la producción comercial de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica o fracking.

Posteriormente se desempeñó como presidente de Stroud Energy, uno de los primeros productores de gas de esquisto, antes de fundar Liberty Resources en el 2010.

Trump se ha comprometido a rescindir los fondos no gastados en la ley climática de Biden del 2022 y se espera que frene o revierta el impulso del demócrata para más vehículos eléctricos y una regulación más estricta de la contaminación de carbono de las centrales eléctricas de carbón.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos

Robert F. Kennedy Jr., candidato del presidente electo Donald Trump para ser el próximo secretario de Salud y Servicios Humanos. (Foto de Allison ROBBERT / AFP). / ALLISON ROBBERT

Robert F. Kennedy Jr. nació el 17 de enero de 1954 en Washington DC. Su padre, Robert Kennedy, fue fiscal general y senador de Estados Unidos antes de buscar la nominación demócrata a la presidencia. También es sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Ambos fueron asesinados.

Es el tercero de los 11 hijos que tuvo el matrimonio formado por Robert Kennedy y Ethel Kennedy.

Abogado de profesión, se ha ganado una reputación propia como escritor y activista por las causas indígenas y ambientales, como las relacionadas con el agua. También es un conocido antivacunas y divulgador de teorías de la conspiración.

Considerado como la “oveja negra” de los Kennedy, a los 29 años fue detenido por posesión de heroína.

En 1984 se unió a Riverkeeper, una organización dedicada a proteger el río Hudson en Nueva York.

También ha fundado Waterkeeper Alliance, que trabaja para garantizar el agua potable.

Como activista antivacunas, ha fundado el grupo Children’s Health Defense, que hace campañas contra la vacunación. Su labor en este campo ha sido descrito por miembros de su propia familia y expertos en salud pública como engañoso y peligroso.