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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca a su regreso a Washington, D.C., el 6 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca a su regreso a Washington, D.C., el 6 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere convertir parte de su club de golf privado de West Palm Beach (Florida) en una residencia oficial para los futuros mandatarios del país, reveló este miércoles el diario The Washington Post.

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