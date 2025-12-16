El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 15 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH
Agencia EFE
Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, dice su jefa de gabinete
El presidente de Estados Unidos, , quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, , “se rinda”, afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense , cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como “narcoterroristas”.

“(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará”, dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair.

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen “contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen” en Venezuela.

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como , algo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta .

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

A pesar de la tensión, de la que no han trascendido detalles.

