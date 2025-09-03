Trump quiere intervenir directamente en Chicago: ¿es realmente “la ciudad más peligrosa del mundo” como dice el mandatario?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 2 su intención de intervenir directamente en Chicago para combatir la delincuencia mediante el despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Federal. El mandatario había adoptado medidas similares en Los Ángeles y Washington D. C. en los dos meses previos, además de haber mencionado antes que tenía planes similares para otras localidades como Nueva York, Boston y Baltimore, todas ellas gobernadas por el Partido Demócrata.

El gobernante estadounidense calificó a la urbe más grande de Illinois como la “ciudad más peligrosa del mundo por lejos” y dijo que buscaba “resolver rápidamente el problema del crimen” desplegando un operativo similar al que llevó a cabo en la capital federal.

La noticia fue recibida con rechazo por parte de las autoridades del estado de Illinois y de Chicago, que califican una posible intervención de este tipo como una “invasión de militares” sobre su jurisdicción.

“Nadie en el gobierno, ni el presidente, ni nadie bajo su autoridad, me ha llamado a mí ni a nadie de mi administración, ni a la ciudad de Chicago”, había declarado el domingo JB Pritzker, gobernador de Illinois.

El presidente le respondió el martes 2 en su red social Truth Social, indicando que Pritzker “necesita ayuda desesperadamente, solo que todavía no lo sabe”.

El medio local Chicago Sun reporta que desde inicios de esta semana se registraron manifestaciones de cientos de ciudadanos de Chicago que se reunieron alrededor del monumento a las víctimas de la Masacre de Haymarket para protestar contra el anuncio de Trump.

“¡No queremos tropas federales en la ciudad de Chicago! ¡No queremos fuerzas militarizadas en la ciudad de Chicago! ¡Vamos a defender nuestra democracia en la ciudad de Chicago!”, decía en medio de las protestas del lunes 1 el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, quien se sumó a las manifestaciones.

El burgomaestre emitió recientemente una resolución que tiene como finalidad limitar el margen operativo de las instituciones federales.

Chicago y el crimen en otras ciudades

Además de calificar Chicago como la “ciudad más peligrosa del mundo, los argumentos de Donald Trump para intervenir en la ciudad como medida necesaria para la seguridad señalaban que durante la última semana 54 personas habían recibido disparos de armas de fuego, registrándose ocho decesos. No obstante, la información más amplia sobre la criminalidad parece decir lo contrario.

El índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal del 2024 que se presentó en México en febrero de este año daba cuenta de las 50 ciudades más violentas del mundo y no había ciudades estadounidenses en la parte superior del conteo.

Según la lista, la localidad más violenta a nivel global era Puerto Príncipe, capital de Haití, con unos 139 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida de cinco urbes mexicanas: Colima, Acapulco Manzanillo, Tijuana y Ciudad Obregón. El continente americano albergaba 45 de las 50 ciudades presentes en el ránking, siendo 20 de estas de México y otras seis de Colombia.

Dentro de ese conteo no aparecía Chicago, pero sí otras cinco localidades de Estados Unidos: Memphis (25), Baltimore (40), Nueva Orleans (45), Detroit (46) y Cleveland (48).

Memphis, la ciudad estadounidense más violenta de la lista, registraba una tasa de 48 muertes por cada 100.000 habitantes.

Algo distintos son los datos del ranking anual de la organización Freedom for All Americans, que elaboró una lista basándose en los datos provenientes de homicidios los organismos estatales durante el 2024 y la primera mitad del 2025.

Dicha información ubicaba a St. Louis como la ciudad más violenta del país con 69,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en el último año y medio. Le seguían: Baltimore (51,1), Nueva Orleans (40,6), Detroit (39,7), Cleveland (33,7) y Las Vegas (31). Chicago recién aparecía en la décima posición con una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 pobladores.

Otro informe, proveniente de la firma de seguridad American Security, no incluía a Chicago entre las diez ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Dicho reporte presentaba a St. Louis, Memphis y Baltimore como las ciudades más peligrosas del país norteamericano.

Si se juzga el riesgo en las ciudades estadounidenses ya no en función de los homicidios sino de los crímenes violentos en general, la situación sigue siendo similar.

Un análisis de la BBC realizado a partir de datos del FBI situaba también a St. Louis como la ciudad más peligrosa de dicho país con una tasa de 2.082 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Detroit, Baltimore, Memphis y Kansas completaban las cinco primeras posiciones y Chicago no aparecía en las diez primeras ubicaciones.

¿Persecución a la oposición?

Las localidades en las que Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional y aquellas en las que busca iniciar intervenciones tienen el común denominador de ser gobernadas por el Partido Demócrata, por lo que podría haber intención política detrás de las intervenciones en sus ciudades.

La Asociación de Gobernadores Demócratas publicó la semana pasada una carta en la que manifestaba que el uso de fuerzas federales en las ciudades era una medida arbitraria de Donald Trump que iba contra las normativas vigentes.

“Ya sea Illinois, Maryland y Nueva York u otro estado mañana, las amenazas y los esfuerzos del presidente de desplegar la Guardia Nacional de un estado sin la solicitud y el consentimiento de su respectivo gobernador son un abuso de poder alarmante, ineficaz y socavan la misión de nuestros miembros del servicio”, indicaban los gobernadores que firmaron el documento.

De momento, un juzgado federal de California ya ha dictaminado que Donald Trump actuó de forma ilegal al desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles, aunque el fallo ha quedado en suspenso hasta el 12 de setiembre.

En el caso de Washington D. C., las cifras parecían dar la razón a la alcaldesa demócrata de la comuna, Muriel Bowser, quien rechazó el despliegue de la Guardia Nacional e indicaba que los crímenes violentos se habían reducido en su ciudad durante el último año.

Aunque la media de asesinatos en la capital era superior a la nacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicaba que a lo largo del 2024 los crímenes violentos se habían redujeron en un 35% con respecto al 2023. Antes de hacer entrar a la Guardia Nacional, Trump había señalado que buscaba echar a las personas sin hogar e intervenir en los barrios marginales para echar o detener a los delincuentes.

A nivel del todo el territorio estadounidense, el más reciente reporte de crímenes violentos del FBI indica que se comete un crimen nuevo cada 26 segundos en el país, pero que la reducción de delitos violentos ha sido constante en el último año y su reducción ha sido del 4,5%.

Los robos a nivel general tuvieron una caída del 5,5%, mientras que los hurtos de autos registraron un descenso del 18,6%. Los homicidios tuvieron una tasa de reducción interanual de 14,9% y las violaciones disminuyeron en un 5,2%.