El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 17 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
/ WILL OLIVER / POOL
Agencia EFE
Trump quiere que Zelensky firme el plan de paz antes de Acción de Gracias
El presidente de Estados Unidos, , quiere que su homólogo ucraniano, , firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja para poner fin a la guerra con Rusia antes de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 27 de noviembre, según informó este viernes el Washington Post.

El mandatario está presionando a Kiev para que apoye la propuesta antes de esta señalada fecha y amenaza con retirarle su apoyo si no lo hace, según explicaron cinco personas familiarizadas con el asunto al Post.

PUEDES VER: Rusia lanza un ultimátum a Zelensky, pero niega haber recibido el plan de paz de EE.UU.

EE.UU. está enviando “señales” a Ucrania de que todo podría quedar en suspenso si no firma en una semana, apuntaron dos funcionarios.

El plan de 28 puntos, inspirado en el de la , plantea algunas de las líneas rojas de Zelensky, como la cesión de territorio ucraniano a dominio ruso.

El documento recoge la exigencia de que Kiev retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra.

A cambio, Ucrania recibirá garantía de seguridad ante una eventual nueva ofensiva rusa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

La intención de Trump es que Ucrania firme el pacto antes y luego se le presente al líder ruso, . El Kremlin negó haber recibido “oficialmente” la propuesta de Estados Unidos.

El secretario del Ejército de EE.UU., Daniel Driscoll, presentó este jueves a Zelensky la propuesta que el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, han redactado.

Pese a que Ucrania no ha participado activamente en la elaboración del documento, la Casa Blanca aseguró que están dialogando con ambos países “por igual”.

El líder ucraniano agradeció este viernes los esfuerzos de la Administración estadounidense y avanzó que coordinará su respuesta con Francia, el Reino Unido y Alemania para asegurarse de que sus “posiciones de principios sean tomadas en consideración”.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

