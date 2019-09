Washington. El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el domingo que quiere y merece reunirse con el denunciante anónimo que se halla en el centro de un escándalo que ha provocado una investigación de juicio político en su contra.

El denunciante, que testificaría próximamente ante el Congreso, según anunciaron legisladores, teme por su seguridad si se revela su identidad, señaló una carta de su abogado publicada por CBS News.

“Como todo estadounidense, merezco reunirme con quien me acusa”, así como con toda persona que le haya brindado informaciones, tuiteó Trump en la noche del domingo.

“¿Esta persona estaba ESPIANDO al presidente de los Estados Unidos? !Graves consecuencias”, amenazó.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

His lies were made in perhaps the most blatant and sinister manner ever seen in the great Chamber. He wrote down and read terrible things, then said it was from the mouth of the President of the United States. I want Schiff questioned at the highest level for Fraud & Treason..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019