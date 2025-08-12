Trump quiere sacar a la gente sin hogar de la capital: ¿las cifras de criminalidad en Washington contradicen el discurso del presidente?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumo, anunció este lunes 11 que desplegará la Guardia Nacional en Washington D. C. para combatir la delincuencia y pidió a la gente sin hogar moverse a los exteriores de la ciudad para su reubicación.

“Voy a hacer nuestra capital más segura y hermosa de lo que ha sido jamás. La gente sin hogar debe desplazarse inmediatamente. Les daremos lugares para que se queden, pero lejos de la capital. Los criminales, ustedes no tienen que moverse, los vamos a poner en la cárcel que es adonde pertenecen”, había publicado Trump en Truth Social el domingo 10.

“Hoy es el Día de la Liberación de Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital”, declaró el líder estadounidense ya en su conferencia del lunes 11 argumentando que sus medidas salvarán a la capital “del crimen, el caos y el derramamiento de sangre”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 11 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Junto al despliegue de 800 integrantes de la Guardia Nacional como refuerzo de una mayor cantidad de policías y agentes del orden, el mandatario anunció que la fiscal general Pam Bondi pasará a estar a cargo de la Policía Metropolitana y se declarará un estado de emergencia por la seguridad. Trump indicó que planea ampliar estas intervenciones a otras regiones de Estados Unidos.

Aunque dijo ser consciente de que su decisión no era “políticamente correcta”, Trump aseguró que la expulsión de las bandas criminales de Washington D. C. supondrá “eliminar los barrios marginales donde viven”.

Órdenes y cifras

En un reciente informe, CBS citaba cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos que mostraban un descenso en los delitos violentos a su nivel más bajo en los últimos 30 años, luego de haber alcanzado un pico en el 2023. El organismo estatal indicaba que estos habían disminuido un 35% con respecto al año anterior en el Distrito de Columbia.

Las cifras publicadas en enero de este año apuntaban que los homicidios habían registrado una reducción de un 32%, los asaltos decrecieron en un 39%, los robos de vehículos a mano armada disminuyeron en un 53% y los asaltos con armas peligrosas tuvieron un descenso del 27%.

No obstante, a lo largo del 2025 se han registrado 98 asesinatos en la capital de Estados Unidos, cifra considerada por encima de la media en el país.

En lo que respecta a las personas sin hogar, el Consejo de Gobiernos del Área Metropolitana de Washington publicó en mayo un reporte que señalaba que 5.138 personas vivían sin hogar en la capital estadounidense. Las cifras eran superiores a las de los años 2022 y 2023, pero representaban una reducción interanual del 9% y eran inferiores a las de la década del 2010, que tuvo un promedio de 6.000 personas viviendo en las calles dentro de la urbe.

La medida de Trump supone un paso adelante en su intención de intervenir directamente en las ciudades tras firmar a fines de julio una orden ejecutiva que tenía como objetivo presionar a los gobiernos subnacionales para remover a la gente sin techo de las vías públicas.

El documento firmado por el gobernante estadounidense establecía “el traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento” para el restablecimiento del orden público.

“Entregar nuestras ciudades y ciudadanos al desorden y al miedo no es compasivo ni con las personas sin hogar ni con los demás ciudadanos. Mi administración adoptará un nuevo enfoque centrado en la protección de la seguridad pública”, indicaba la sección 1 de la orden ejecutiva.

Algunos meses antes, Trump ya había emitido otra ordenanza de este tipo especialmente para el Distrito de Columbia con argumentos similares y donde ya mostraba su intención de tomar el control de la localidad para aplicar en ella la ley federal.

De momento, la medida ha sido criticada por la oposición y Muriel Bowser, alcaldesa demócrata de Washington D. C., ha rechazado la intervención de la Guardia Nacional citando la reducción de crímenes violentos durante el último año.

“No creo que nuestros militares deban ser utilizados contra ciudadanos estadounidenses”, declaró en una conferencia de prensa este lunes 11. “No quiero minimizar la intrusión en nuestra autonomía”, agregó.

El Distrito de Columbia no es la primera localidad grande en la que Donald Trump ha utilizado a las fuerzas de la Guardia Nacional, pues estas intervinieron en las protestas y disturbios que tuvieron lugar meses atrás en Los Ángeles.

Dicha medida motivó un juicio por la presunta violación de una ley que impide a los militares hacer cumplir la normativa civil. El proceso empezó formalmente este lunes 11 en una corte de San Francisco