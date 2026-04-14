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El presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia de llegada a las afueras de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia de llegada a las afueras de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó este martes de la derrota electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al subrayar que no eran sus elecciones, aunque elogió a su aliado, al que definió como su “amigo” y destacó por su política migratoria.

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