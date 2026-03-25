Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Bonnie Cash/Pool
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Bonnie Cash/Pool
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo, una visita que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazada por la guerra de Irán, anunció este miércoles la Casa Blanca.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.