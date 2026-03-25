El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo, una visita que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazada por la guerra de Irán, anunció este miércoles la Casa Blanca.

Trump tenía previsto viajar a China a finales de este mes, pero aplazó el viaje para poder estar en Washington y dirigir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La visita se llevará a cabo aunque la guerra en Irán continúa, y Washington está presionando a Teherán para que acepte una propuesta de alto el fuego.

El viaje de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha enredado en su esfuerzo por encontrar un desenlace a la guerra en Irán.

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En marzo, el mandatario estadounidense afirmó que tiene “ganas de ver al presidente Xi” y que a su vez el gobernante chino también “está deseando” verlo, al tiempo que elogió la relación entre las dos potencias, que mantienen negociaciones comerciales en medio de la guerra arancelaria lanzada por el republicano tras su regreso a la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había avanzado a mediados de marzo que existía la posibilidad de que se retrasara el viaje de Trump a Pekín, porque el mandatario está centrado en la ofensiva contra Irán.

El presidente de EE. UU., Donald Trump (izquierda), y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan a su llegada a las conversaciones en la base aérea de Gimhae, situada junto al Aeropuerto Internacional de Gimhae, en Busan, el 30 de octubre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

De concretarse, sería la segunda visita de Trump al gigante asiático, después de la que realizó en 2017, durante su primer mandato.

Ambos líderes se vieron por última vez en octubre del año pasado en Corea del Sur, en un encuentro celebrado en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar en la ciudad de Gyeongju.

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