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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump muestra la obra de construcción del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump muestra la obra de construcción del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en público este miércoles tras la contundente derrota de los republicanos en las elecciones legislativas del martes, para mostrar ante la prensa los avances de las obras del salón de baile que construye en la Casa Blanca.

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