Esta combinación de imágenes muestra al presidente estadounidense Donald Trump en Washington D. C. el 9 de julio de 2025 y al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el 31 de julio de 2024. Foto: Jim WATSON, Federico PARRA / AFP
/ JIM WATSON FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump rechaza carta de Maduro con invitación al diálogo: estaba plagada de “mentiras”
El presidente de Estados Unidos, , rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, , afirmando que la misiva estaba plagada de “mentiras”, anunció la Casa Blanca el lunes.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el lunes la portavoz en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de “ilegítimo”.

El presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el provenientes del régimen de Venezuela”, añadió la portavoz.

PUEDES VER: Venezuela confirma que envió una carta a Trump en la que muestra su disposición a dialogar

Al menos tres lanchas que supuestamente cargaban drogas fueron destruidas en alta mar por s, que han desplegado una flotilla de ocho buques en el Caribe y una decena de cazas en Puerto Rico.

El gobierno de de cometer ataques ilegalmente, mientras que Washington invoca peligros a su seguridad nacional para justificarlos.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
/ KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

“Lo invito Presidente a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”, indicó la misiva de Maduro, divulgada este domingo, pero que habría sido enviada poco , a inicios de septiembre.

El gobierno Trump anunció una , al que acusa de liderar un cártel internacional de drogas.

