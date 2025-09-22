Trump rechaza carta de Maduro con invitación al diálogo: estaba plagada de “mentiras”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de “mentiras”, anunció la Casa Blanca el lunes.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el lunes la portavoz Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de “ilegítimo”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”, añadió la portavoz.

PUEDES VER: Venezuela confirma que envió una carta a Trump en la que muestra su disposición a dialogar

Al menos tres lanchas que supuestamente cargaban drogas fueron destruidas en alta mar por misiles de las fuerzas de Estados Unidos, que han desplegado una flotilla de ocho buques en el Caribe y una decena de cazas en Puerto Rico.

El gobierno de Maduro acusa a Estados Unidos de cometer ataques ilegalmente, mientras que Washington invoca peligros a su seguridad nacional para justificarlos.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

“Lo invito Presidente a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”, indicó la misiva de Maduro, divulgada este domingo, pero que habría sido enviada poco después del primer ataque en el Caribe, a inicios de septiembre.

El gobierno Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro, al que acusa de liderar un cártel internacional de drogas.