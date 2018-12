Trump rechaza compromiso presupuestario del Congreso para evitar cierre del Gobierno

Donald Trump ya había amenazado con no firmar ninguna ley hasta no tener una seguridad fronteriza "perfecta", después de que el proyecto del Senado no incluyera fondos para el muro con México, su medida estrella en materia migratoria



Donald Trump rechaza compromiso de presupuesto negociado por el Congreso de Estados Unidos para evitar el cierre del Gobierno. (AP).