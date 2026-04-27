El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a los reyes británicos, Carlos III y Camila, para tomar el té y posteriormente mostrarle la recién inaugurada y ampliada colmena de la residencia presidencial, en el primero de los cuatro días de su visita de Estado.

El presidente estadounidense, junto a la primera dama, Melania Trump, compartieron un té privado en el Salón Verde con la pareja real.

Tras la reunión, Trump guió a los monarcas en un recorrido por la recién renovada colmena de la Casa Blanca, ubicada en el Jardín Sur, una instalación que, según el Gobierno, es parte de sus esfuerzos por promover iniciativas medioambientales dentro del complejo.

Poco antes los monarcas británicos aterrizaron en la base aérea de Andrews, en el estado de Maryland, a las afueras de Washington.

La visita de Estado llega marcada por la fricción entre Washington y Londres, insuflada por las críticas de Trump contra el primer ministro británico, al que acusa de no haber querido dar suficiente apoyo a la ofensiva estadounidense contra Irán ni de brindar activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.

Mañana, ambos serán recibidos de nuevo en la Casa Blanca, que le brindará una ceremonia militar de bienvenida antes de que el rey Carlos III y Camila vuelvan a reunirse con el presidente y la primera dama, esta vez en el Despacho Oval.

Después, el rey británico, en la que es su primera visita de Estado a EE.UU., se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en una sesión conjunta.

Será la primera vez que un miembro de la realeza británica se dirija al Congreso desde 1991, cuando la reina Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en hablar ante la Cámara.

Para concluir la jornada del martes, Carlos y Camila acudirán al banquete de gala que se ofrecerá en su honor en la Casa Blanca.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense Donald Trump fue visto saliendo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras varias explosiones en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C. | Video: Mandel NGAN / AFP / DC POOL

SOBRE EL AUTOR