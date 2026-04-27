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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, saludan al rey Carlos III y a la reina Camila de Gran Bretaña a su llegada a la Casa Blanca en Washington, el 27 de abril de 2026. (Suzanne Plunkett / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, saludan al rey Carlos III y a la reina Camila de Gran Bretaña a su llegada a la Casa Blanca en Washington, el 27 de abril de 2026. (Suzanne Plunkett / POOL / AFP)
/ SUZANNE PLUNKETT
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a los reyes británicos, Carlos III y Camila, para tomar el té y posteriormente mostrarle la recién inaugurada y ampliada colmena de la residencia presidencial, en el primero de los cuatro días de su visita de Estado.

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