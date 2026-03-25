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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe cada día de parte de su equipo un vídeo que resume los bombardeos que el Comando Central del Ejército estadounidense lleva a cabo en Irán, reveló este miércoles NBC News.

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