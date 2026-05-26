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El senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington, el 26 de mayo de 2026. (X @FlavioBolsonaro / EFE)
El senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington, el 26 de mayo de 2026. (X @FlavioBolsonaro / EFE)
/ @FlavioBolsonaro
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial, menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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