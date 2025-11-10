El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Siria, Ahmed al Sharaa. Foto: AFP/Archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Siria, Ahmed al Sharaa. Foto: AFP/Archivo
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump recibe al presidente sirio en cita histórica en la Casa Blanca
Resumen de la noticia por IA
Trump recibe al presidente sirio en cita histórica en la Casa Blanca

Trump recibe al presidente sirio en cita histórica en la Casa Blanca

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , recibió el lunes a su homólogo de Siria, , para una reunión sin precedentes, pocos días después de que Washington lo retirara de una lista negra de terrorismo.

Al Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que tras décadas en el poder, es el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El presidente interino sirio llegó a las 11H37 hora local (16H37 GMT), anunció la Casa Blanca, sin pasar por el portal principal y sin el protocolo habitualmente reservado a los jefes de Estado y de Gobierno extranjeros, a quienes Trump casi siempre recibe en persona en el pórtico.

PUEDES VER: Presidente sirio anuncia que delega a los drusos la seguridad en Sweida

Los periodistas tampoco fueron invitados al Despacho Oval al inicio de la reunión, como suele ocurrir en las visitas oficiales.

Trump dijo la semana pasada que Sharaa estaba haciendo un “muy buen trabajo. Es un vecindario difícil. Y él es un tipo duro. Pero me llevé muy bien con ellos y se ha hecho mucho progreso con ”.

Siria está gobernada por un Ejecutivo interino desde la caída de Al Asad en diciembre de 2024, después de casi 14 años de guerra civil.

Un hombre sostiene una bandera siria frente a la Casa Blanca después de que el presidente sirio Ahmed al-Sharaa se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Un hombre sostiene una bandera siria frente a la Casa Blanca después de que el presidente sirio Ahmed al-Sharaa se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI

El grupo que dirigía Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), anteriormente vinculado a Al Qaida, fue retirado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio.

El viernes, el gobierno de Trump retiró al líder sirio de la lista negra de terroristas. Desde 2017 y hasta diciembre pasado, el ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que llevara a su captura.

El jueves, el también levantó las sanciones contra Al Sharaa, a iniciativa de Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: Ministro israelí pide la muerte del presidente sirio: “Es un asesino bárbaro”

Los presidentes estadounidense y sirio también deberían abordar las negociaciones iniciadas por las autoridades sirias con para un acuerdo de seguridad. En virtud de ese acuerdo, Israel se retiraría de las zonas del sur del país ocupadas tras la caída de Al Asad.

Al Sharaa ya se reunió con Trump en Riad durante la gira regional del mandatario estadounidense en mayo.

Entonces, Trump había instado a Al Sharaa a unirse a los acuerdos de Abraham, que llevaron a varios países árabes a reconocer a Israel en 2020.

DE TERRORIST* A PRESIDENTE DE SIRIA ANTE LA ONU: ¿Quién es AHMED AL-SHARAA? | Gestión #ahmedalsharaa #siria #sirianews #onu #nacionesunidas 🚀 ¿Quieres entender el mundo sin ruido? Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio. #GestiónNewsroomLive #NoticiasGlobales #AnálisisGeopolítico #EconomíaMundial #IA #Geopolítica #LatinosEnUSA #NoticiasEnEspañol 👉 Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario. 🌎 Síguenos en nuestras redes sociales: 📌 Web oficial: https://gestion.pe/mundo/ 📌 LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0 📌 X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9 📌 TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC