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Resumen

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(Foto de ARCHIVO) El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE EL SALVADOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/11/2024
(Foto de ARCHIVO) El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE EL SALVADOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/11/2024
/ PRESIDENCIA DE EL SALVADOR
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en el Despacho Oval a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en un encuentro que se producirá días después de que se allanara el camino para que el mandatario centroamericano pueda aspirar a un tercer mandato consecutivo.

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