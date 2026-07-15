El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en el Despacho Oval a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en un encuentro que se producirá días después de que se allanara el camino para que el mandatario centroamericano pueda aspirar a un tercer mandato consecutivo.

La Casa Blanca confirmó el encuentro entre los mandatarios que ocurrirá a las 11:00 AM hora de Washington (5:00 GMT).

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El nuevo encuentro entre Trump y Bukele se produce en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de inmigración y lucha contra el crimen organizado, dos de las prioridades que se han marcado Bukele y Trump en sus agendas políticas.

La reunión se producirá además apenas tres días después de que el mandatario salvadoreño se postulara para un futuro tercer mandato consecutivo, algo que responde a una polémica reforma constitucional aprobada el año pasado en la Asamblea Legislativa, controlada por su formación, Nuevas Ideas.

Además de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos y permitir la reelección presidencial indefinida, la reforma también extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral, algo que las voces críticas creen que permitirá a Bukele perpetuarse en el cargo y concentrar cada vez más poder.

Encuentro clave entre Trump y Bukele en la Casa Blanca: migración, deportaciones y acuerdos bilaterales en juego. (Fotos: AFP / Composición Mag)

Bukele, es uno de los mandatarios con mayor popularidad en América Latina, impulsado por su política de mano dura contra las pandillas, que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos por el encarcelamiento de personas sin antecedentes.

El Salvador figura entre los principales aliados regionales de la Administración Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en 2025 ha afianzado su relación con gobiernos de derecha en América Latina, e incluso ha respaldado públicamente candidaturas en Honduras y Colombia.