Trump recibirá a Zelensky en la Casa Blanca este viernes

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que recibirá a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el viernes en la Casa Blanca, en la que sería su tercera visita a Estados Unidos desde el regreso del republicano al poder.

“Yo creo, sí”, respondió el republicano este lunes ante una pregunta de una periodista sobre si recibiría al líder ucraniano el viernes en la Casa Blanca, en el avión de regreso a Washington desde Medio Oriente, en su intento por poner fin a la guerra en Gaza.

“Me reuniré con el presidente Trump en Washington esta semana”, declaró Zelensky más temprano en conferencia de prensa en Kiev junto a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

“Necesitamos discutir una serie de medidas que quiero proponer al presidente”, agregó, al precisar que también tendría “otras reuniones” con funcionarios estadounidenses.

En particular, mencionó reuniones en Estados Unidos con representantes de “empresas militares” y legisladores del Congreso.

“El tema principal será la defensa antiaérea, pero también tendré encuentros con empresas del sector energético”, continuó Zelensky.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala en Egipto que la segunda fase de las negociaciones de acuerdo en Gaza han iniciado. (Evan Vucci / POOL / AFP) / EVAN VUCCI

En los últimos días, Ucrania ha sido blanco de nuevas oleadas de bombardeos rusos contra sus infraestructuras energéticas, que amenazan con dejar sin luz ni calefacción a una gran cantidad de ucranianos, en tanto se acerca el invierno.

El 18 de agosto, Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca, tras su reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

La cordialidad de este encuentro contrastó con el anterior, en febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance intentaron humillar públicamente al líder ucraniano.