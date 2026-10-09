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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 9 de octubre de 2026. EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 9 de octubre de 2026. EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó hoy “elogios” para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por la detención del hombre dominicano que fue baleado por agentes mientras estaba en su vehículo con su hijo menor el jueves en Nueva York.

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