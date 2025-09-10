El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas en Washington, DC, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia

Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia

El presidente estadounidense, , denunció la violación del espacio aéreo polaco por , tras la incursión de al menos 19 drones rusos que fueron derribados por las fuerzas de varios países europeos bajo la coordinación de la .

¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!”, cuestionó el mandatario en su red social Truth Social.

MIRA AQUÍ: Polonia derriba drones rusos con ayuda de la OTAN y denuncia “provocación a gran escala”

Al menos 19 drones armados rusos penetraron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco lo que provocó que el Ejército polaco, así como otros aviones y sistemas de defensa antiaérea de aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, repeliesen la intrusión bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN.

El Gobierno polaco calificó la intrusión como “un acto de agresión” mientras que Rusia negó “tener intenciones de atacar Polonia” y se mostró dispuesta a abrir consultas con ese país.

Trump lleva meses expresando su frustración por la negativa de Rusia a poner fin a la guerra de Ucrania y recibió el pasado 15 de agosto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero el encuentro concluyó sin avances concretos.

El mandatario pidió este mismo miércoles a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú.

