El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH/POOL
El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH/POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este lunes que le gustaría disponer de más armamento para la guerra con Irán, aunque aseguró que el país cuenta con suficientes reservas de munición para mantener la ofensiva.

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