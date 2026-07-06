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Resumen

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se toma una selfie con el presidente Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos. (Foto de Koen van Weel / ANP MAG / ANP vía AFP).
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se toma una selfie con el presidente Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos. (Foto de Koen van Weel / ANP MAG / ANP vía AFP).
/ KOEN VAN WEEL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que solicitó una revisión a la FIFA y llamó a su presidente, Gianni Infantino, por la sanción que pesaba sobre el delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun que le impedía jugar el partido contra Bélgica, y consideró que se realizó fuera de los protocolos del VAR.

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