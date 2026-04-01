Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump hace una pausa tras hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON)
El presidente estadounidense Donald Trump hace una pausa tras hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON)
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles su discurso televisado a la nación destacando la “joint venture” o la colaboración con Venezuela en materia de producción y venta de crudo, país al que consideró un “verdadero socio”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.