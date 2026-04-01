El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles su discurso televisado a la nación destacando la “joint venture” o la colaboración con Venezuela en materia de producción y venta de crudo, país al que consideró un “verdadero socio”.

“Ahora estamos trabajando codo con codo con Venezuela, somos -en el sentido más estricto de la palabra- socios en una empresa conjunta”, declaró Trump durante una alocución para informar sobre la operación contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero.

“Nos estamos entendiendo de maravilla en lo que respecta a la producción y venta de masivas cantidades de petróleo y gas, las segundas mayores reservas de la Tierra, solo por detrás de las de los Estados Unidos”, añadió.

“Ahora somos totalmente independientes de Oriente Medio y aún así hemos estado allí para ayudar. No tendríamos por qué estar allí”, dijo Trump en su discurso en relación a su intervención en Irán, una guerra que iniciaron junto con Israel el 28 de febrero y que ha llevado a Teherán a cerrar por la fuerza el estrecho de Ormuz y poner en riesgo la economía mundial.

Trump ha destacado en varias ocasiones los avances obtenidos con el gobierno actual de Caracas, con el que ha generado un marco legal para que empresas estadounidenses puedan iniciar a comercial el petróleo del país sudamericano.

En un video filtrado hoy en un evento cerrado a prensa en la Casa Blanca, reiteró el concepto de “joint venture” junto a Venezuela y de cómo la salida de Nicolás Maduro y la relación con la presidenta Delcy Rodríguez permite a Estados Unidos independencia energética de Oriente Medio.

En un momento de ese discurso privado Trump llegó a decir que Estados Unidos controla ahora “el 59 por ciento del petróleo mundial”.

El mandatario pronunció estas palabras el mismo día en que su Administración ha levantado las sanciones que había impuesto a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de EE.UU. sacó hoy a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, donde había entrado en septiembre de 2018, bajo su primer mandato.

La medida es la último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de EE.UU. del expresidente Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.

Este lunes, EE.UU. también reanudó oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Trump y el Gobierno venezolano restablecieran oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, que habían roto en 2019.

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La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles 4 de marzo al secretario estadounidense del Interior para una reunión enfocada en una cooperación "sin límites" en energía y minería. (AFP)

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