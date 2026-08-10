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Resumen

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El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., junto al presidente Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., junto al presidente Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 10 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades contra las que el Gobierno federal recomienda vacunar a todos los niños y establece nuevas categorías para otras inmunizaciones.

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