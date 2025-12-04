Donald Trump reemplaza por discrepancias al arquitecto del salón de baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contratado a un nuevo arquitecto para liderar la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, tras discrepancias con el edificador anterior respecto al tamaño del proyecto, informaron este jueves medios locales.

El encargo ha recaído en el estudio del arquitecto Shalom Baranes, quien lleva décadas diseñando y renovando edificios gubernamentales en Washington. Baranes reemplazará a la firma de James McCrery, según detallaron la cadena CBS News y el diario The Washington Post.

Trump y McCrery habían discrepado debido al deseo del mandatario de seguir ampliando el salón de baile; sin embargo, de acuerdo con el Post, el factor decisivo para la salida de McCrery fue la incapacidad de su estudio para cumplir con los plazos establecidos.

Según CBS News, el reemplazo no supone la salida completa de McCrery del proyecto, pues continuará en el equipo como consultor.

“El talentoso Shalom Baranes se ha unido al equipo de expertos para hacer realidad la visión del presidente Trump de construir lo que será la mayor ampliación de la Casa Blanca desde la creación del Despacho Oval”, señaló la Casa Blanca en un comunicado enviado a ambos medios.

La construcción del gran salón de baile -de 8.500 metros cuadrados, con capacidad para mil invitados y un costo estimado de trescientos millones de dólares- es el proyecto emblemático de Trump para la remodelación de la sede presidencial estadounidense.

Trump, antiguo magnate inmobiliario, considera indispensable esta obra para poder celebrar eventos de gran magnitud en la residencia gubernamental, en lugar de recurrir a carpas en los jardines, como se ha hecho hasta ahora.

Aunque inicialmente se aseguró que el proyecto no afectaría a la estructura existente, en octubre fue demolida por completo la histórica Ala Este de la residencia, que servía como oficina de las primeras damas.

