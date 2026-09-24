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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras brinda con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington DC, el 24 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Annabelle Gordon)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras brinda con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington DC, el 24 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Annabelle Gordon)
/ Annabelle Gordon / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regaló este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, una estatua de un águila calva, símbolo nacional estadounidense, durante la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al mandatario chino.

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