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Resumen

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Natalie Harp, asistente especial y asistente ejecutiva del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 4 de septiembre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
Natalie Harp, asistente especial y asistente ejecutiva del presidente de EE. UU., Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 4 de septiembre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump regaló 45.000 dólares en efectivo a su asistente ejecutiva Natalie Harp, apodada “impresora humana” por imprimir habitualmente información para el republicano dondequiera que va, informaron medios estadounidenses.

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