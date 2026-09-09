El presidente estadounidense Donald Trump regaló 45.000 dólares en efectivo a su asistente ejecutiva Natalie Harp, apodada “impresora humana” por imprimir habitualmente información para el republicano dondequiera que va, informaron medios estadounidenses.

Otras dos empleadas de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris, recibieron cantidades similares, según el Washington Post.

Las tres mujeres describieron los pagos como “regalos en efectivo por las fiestas”, informó el diario que cita los formularios de declaración patrimonial.

Harp acompaña a Trump casi constantemente durante su segundo mandato. Además de imprimir información redacta mensajes en las redes sociales por él.

La joven gana 150.000 dólares al año como asesora especial y asistente ejecutiva del presidente, según un informe anual presentado al Congreso.

Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente de EE. UU. Donald Trump, asiste a un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 31 de agosto de 2026, en Washington, DC. Foto: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP / KEVIN DIETSCH

Un portavoz de la Casa Blanca defendió los regalos. Es una “práctica desde hace mucho tiempo de Trump hacer regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y colaboradores”, dijo.

Añadió que los regalos no están relacionados con los cargos desempeñados por estas personas, de modo que son “completamente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes”.

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