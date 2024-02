El expresidente Donald Trump reiteró este miércoles que los países miembros de la OTAN deben contribuir más a la Alianza, caso contrario Estados Unidos nos los debería proteger.

Durante un mitin que ofreció en Carolina del Sur, el favorito en las primarias republicanas para elegir al candidato de ese partido en las próximas elecciones presidenciales no mantuvo el tono de los polémicos comentarios del pasado sábado, pero insistió en que EE.UU. no debe proteger a los países que no paguen su cuota.

En la ciudad de North Charleston, Trump incluso opinó que la cuota del 2 % del PBI que cada país miembro de la OTAN hace en Defensa debería subir al 4 %.

El pasado sábado, en otro mitin electoral también en Carolina del Sur, el expresidente arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la Alianza que no realicen el pago del 2 % de su PIB, un objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

El rechazo de varios líderes europeos no se hizo esperar, al igual que el del actual presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, quien el martes calificó el comentario de “estúpido” y “vergonzoso”.

Durante el acto de campaña de la noche del miércoles, y como lo ha manifestado en otras ocasiones, Trump señaló que una administración suya resolvería de manera rápida la guerra entre Ucrania y Rusia.

En esta ocasión, saludó que no tenga visos de prosperar en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, el proyecto aprobado por el Senado con un paquete de ayudas por 95.300 millones de dólares, de las cuales 60.000 millones son para Ucrania.

Trump volvió a calificar los procesos legales que afronta como casos de “interferencia electoral”, debido a que concurre a las elecciones generales del próximo noviembre y, agregó que algunas encuestas le dan un triunfo sobre Biden.

“Quieren silenciarme”, señaló en North Charleston, donde invocó a sus simpatizantes a votar en las primarias republicanas de Carolina del Sur, previstas para el próximo 24 de febrero, a las que llega como claro favorito frente a la otra aspirante a la nominación, la exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley.

El expresidente arremetió contra Biden, a quien criticó en varios momentos del mitin por la “trágica” gestión de la frontera con México.

Trump está muy cerca de hacerse con la nominación de su partido de cara a las presidenciales de noviembre después de sus éxitos rotundos en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada e Islas Vírgenes de EE.UU.

Haley, no obstante, no cede y en las últimas semanas ha endurecido las críticas contra el expresidente. Este mismo miércoles, día de San Valentín, la aspirante publicó un comunicado con ilustraciones en las que aparece Trump con políticos como el presidente chino, Xi Jinping, el presidente ruso, Vladímir Putin, o el norcoreano, Kim Jong-un.

“Trump ha profesado su amor por los dictadores más brutales del mundo y elogiado su fuerza y habilidades de liderazgo”, apuntó.