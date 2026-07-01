00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que no permitirá que China tome el control del Canal de Panamá en un evento sobre el 250 aniversario de la independencia estadounidense repleta de alusiones a la hegemonía global del país norteamericano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.