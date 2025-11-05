El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones". (Chandan Khanna / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones". (Chandan Khanna / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares de EE.UU. en “igualdad de condiciones”
Resumen de la noticia por IA
Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares de EE.UU. en “igualdad de condiciones”

Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares de EE.UU. en “igualdad de condiciones”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , reiteró este miércoles que pidió al realizar pruebas de en “igualdad de condiciones”.

Realmente odio hacerlo pero no tengo opción”, dijo Trump sobre la instrucción de poner a prueba las armas nucleares justificando la decisión en que, según él, Rusia y China son el segundo y tercer país con más armamento de este tipo por detrás de Estados Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump afirma que bombardeos contra “carteles terroristas” no se limitan solo a Venezuela

El pasado 29 de octubre, Trump ya había lanzado la orden dirigida al Pentágono para poner a prueba las armas nucleares bajo las mismas razones que reiteró este miércoles.

Este lunes, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo en una entrevista en Fox que la orden de Trump no incluye por ahora pruebas explosivas.

Wright agregó que “las pruebas de las que estamos hablando son pruebas de sistema”, luego de las críticas que las declaraciones del mandatario habían provocado.

Donald Trump reiteró el viernes 31 de octubre su intención de retomar los ensayos de armamento nuclear, pero como ya hiciera en la víspera, cuando este anuncio agitó el avispero internacional, el presidente evitó aclarar qué tipo de pruebas tiene en mente realizar. (AFP)

Luego de las declaraciones de Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus funcionarios que presenten propuestas para una posible reanudación de pruebas nucleares en respuesta.

Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 5.500 ojivas nucleares operativas, mientras que Rusia posee unas 1.718 y China entre 400 y 500, según datos del Panel Internacional sobre Materiales Fisionables.

Trump ha usado estas cifras para justificar la necesidad de pruebas de sus sistemas nucleares, argumentando que mantener la paridad estratégica es crucial para la seguridad nacional y la disuasión frente a las otras potencias nucleares.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos entró el miércoles 5 de noviembre en el 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump achacó a los demócratas, a quienes calificó de "kamikazes". (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC