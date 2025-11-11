El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump reivindica una “gran victoria” por acuerdo para poner fin a cierre del gobierno
Trump reivindica una “gran victoria” por acuerdo para poner fin a cierre del gobierno

Trump reivindica una “gran victoria” por acuerdo para poner fin a cierre del gobierno

El presidente de Estados Unidos, , atribuyó el martes a los republicanos de su partido una “gran victoria” sobre sus rivales demócratas por conseguir que el Senado diera un paso adelante para poner fin al más largo de la historia del país.

En un discurso por el , Trump se jactó del hecho de que este avance se lograra gracias a que senadores demócratas rompieron filas y votaron junto a los republicanos a favor de un proyecto de presupuesto para finalizar más de 40 días de “shutdown”.

“Enhorabuena... por una gran victoria”, dijo Trump al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuando lo vio en la ceremonia para honrar a los antiguos combatientes en el Cementerio Nacional de Arlington.

PUEDES VER: Rusia considera “inaceptables” ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela

“Estamos abriendo nuestro país, que nunca debería haber sido cerrado”, añadió el presidente.

, más de un millón de funcionarios públicos no trabajaron o lo hicieron sin cobrar.

Esto ha provocado alteraciones en numerosos servicios, como el , que llevó al gobierno a reducir en un 10% el tráfico aéreo a puertas del Día de Acción de Gracias.

Ocho senadores demócratas rompieron con su partido para respaldar un proyecto de ley que contempla el financiamiento del gobierno hasta enero.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 10 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/GRAIG HUDSON / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 10 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/GRAIG HUDSON / POOL)
/ GRAIG HUDSON / POOL

La , controlada por los republicanos, votará sobre este texto el miércoles.

La decisión de este grupo de demócratas ha levantado espinas entre sus compañeros de filas que insistían en aprobar un presupuesto que contemplara la prórroga de las ayudas para los seguros médicos de los ciudadanos con menos ingresos.

Trump dijo el lunes que aceptará la reincorporación de miles de funcionarios que el gobierno despidió de forma definitiva .

Las palabras del presidente rompen con una tendencia de sus antecesores de evitar comentarios partidistas cuando se dirigen a miembros del ejército o cuando se realizan en actos conmemorativos.

Donald Trump reiteró el viernes 31 de octubre su intención de retomar los ensayos de armamento nuclear, pero como ya hiciera en la víspera, cuando este anuncio agitó el avispero internacional, el presidente evitó aclarar qué tipo de pruebas tiene en mente realizar. (AFP)

