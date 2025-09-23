Guillermo Vera Ayala
Donald Trump relaciona el paracetamol al autismo: ¿qué dice la evidencia científica sobre estas afirmaciones?
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha instado a las mujeres gestantes no consumir paracetamol, relacionando el consumo de dicho fármaco al desarrollo de trastornos del espectro autista entre sus hijos.

