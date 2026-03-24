Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 24 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/GRAEME SLOAN
El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 24 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/GRAEME SLOAN
/ GRAEME SLOAN / POOL
Por Agencia EFE

La Administración de Donald Trump relajó este martes las sanciones para facilitar la reapertura de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, en un nuevo paso del restablecimiento de relaciones entre ambos países.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.