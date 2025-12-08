El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de entregar sus medallones a los galardonados del Centro Kennedy 2025. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de entregar sus medallones a los galardonados del Centro Kennedy 2025.
Trump reprocha a Zelensky no haber leído la propuesta de paz para Ucrania
Trump reprocha a Zelensky no haber leído la propuesta de paz para Ucrania

Trump reprocha a Zelensky no haber leído la propuesta de paz para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, , dijo el domingo que se sentía “un poco decepcionado” con su homólogo ucraniano, , por no involucrarse en el plan para poner fin a la guerra con Rusia.

“Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelensky, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas”, dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron por el conflicto en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.

PUEDES VER: Putin dice que “liberará” el Donbás mediante una acción militar si Ucrania no se retira

Hace unas semanas, Washington presentó una propuesta sobre el fin del conflicto que actualmente es objeto de negociaciones separadas con funcionarios de Moscú y Kiev.

Varios días de , incluido Zelensky, concluyeron este sábado sin un aparente avance, aunque el mandatario ucraniano se comprometió a continuar las conversaciones hacia una “paz real”.

El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/MICHAEL BUHOLZER
El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/MICHAEL BUHOLZER

Estas reuniones se produjeron después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieran con el presidente ruso en el Kremlin, donde Moscú rechazó partes de la propuesta estadounidense.

El plan de Estados Unidos ha pasado por varios borradores desde que surgió el mes pasado, en medio de críticas de que era demasiado indulgente con Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)

