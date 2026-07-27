La orden de un juez federal en Boston detiene, por ahora, la medida de la administración Trump que buscaba quitar los permisos de trabajo a miles de personas con TPS y solicitantes de asilo, y abre un periodo de espera clave hasta el 5 de agosto. En la imagen, el presidente de EE.UU. durante su reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 21 de julio de 2026 (Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL)
La orden de un juez federal en Boston detiene, por ahora, la medida de la administración Trump que buscaba quitar los permisos de trabajo a miles de personas con TPS y solicitantes de asilo, y abre un periodo de espera clave hasta el 5 de agosto. En la imagen, el presidente de EE.UU. durante su reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 21 de julio de 2026 (Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que “nadie” puede dictarle qué armamento debe vender a otros países, al ser preguntado por la oposición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a una posible transferencia de cazas F-35 a Turquía.

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