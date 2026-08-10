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Resumen

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Matt Kamisnky
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Matt Kamisnky
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes a Irán que su país también exige una indemnización por los daños causados por la República Islámica, después de que Teherán pidiera a Washington ser compensado por las consecuencias de la guerra.

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