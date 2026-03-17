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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un almuerzo de Amigos de Irlanda en el Capitolio, en Washington, D.C., el 17 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un almuerzo de Amigos de Irlanda en el Capitolio, en Washington, D.C., el 17 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no tiene miedo a repetir un Vietnam en caso de iniciar una incursión militar terrestre en Irán dentro de la ofensiva que se encuentra ya en su día 18.

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