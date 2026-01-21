Trump responde a ministro danés: “Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este miércoles en Davos (Suiza) las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, sobre la imposibilidad de mantener conversaciones con Washington sobre Groenlandia.
“Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa tras la reunión con Rutte en el Foro Económico Mundial (WEF), donde intervino previamente.
Rasmussen había indicado, al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés, que Trump quería “iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia”, pero que eso no podía ser.
En su intervención en Davos, Trump descartó el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia, pero reclamó conversaciones “inmediatas para comprarla”.
