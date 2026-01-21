El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación al salir tras su primer día en la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación al salir tras su primer día en la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Agencia EFE

Trump responde a ministro danés: “Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”
Trump responde a ministro danés: “Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”

El presidente de Estados Unidos, , rechazó este miércoles en Davos (Suiza) las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores danés, , sobre la imposibilidad de mantener conversaciones con Washington sobre Groenlandia.

“Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa tras la reunión con Rutte en el Foro Económico Mundial (WEF), donde intervino previamente.

PUEDES VER: Trump sobre el acuerdo acerca de Groenlandia: “Tenemos todo lo que queríamos”

Rasmussen había indicado, al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés, que Trump quería “iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia”, pero que eso no podía ser.

En su intervención en Davos, Trump descartó el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia, pero reclamó conversaciones “inmediatas para comprarla”.

Trump justifica la compra de Groenlandia por razones militares

