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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el exmandatario estadounidense, Joe Biden. (Fotos de Roberto SCHMIDT / Allison ROBBERT / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el exmandatario estadounidense, Joe Biden. (Fotos de Roberto SCHMIDT / Allison ROBBERT / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este miércoles la muerte de 13 estadounidenses en un atentado en el aeropuerto de Kabul, de la que se cumplen cinco años, a la “mala gestión” en la retirada de Afganistán por parte de su antecesor Joe Biden (2021-2025).

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